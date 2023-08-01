【待望★】 i7-Q7高性能CPUで超快適❗️pcseaノートパソコンNEC NS700/G ノートPC

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⭐ ドライブ：ブルーレイディスクドライブ

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ThinkPad X280 Windows 10 Pro

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⭐ USBポート： 3.0X3

MSI GE75 Raider ［GE75-10SFS-011JP］

⭐ その他： HDMI、SDカードスロット、イヤホン‐ジャック

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Dell Latitude 7390 i5-8250U 16GB/256GB

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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