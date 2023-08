■ TO BE CHIC L 大きいサイズ

■サイズ:46 15号

◯身幅62

◯着丈52

◯裄丈61

■カラー:オフホワイト系

■定価:41800円

ふんわりしたブラウスで、首周りや肩周りもゆったりしているので、着やすいと思います。

▼▲サイトより ▲▼

【素材】

フルダルポリエステルを使用したサテン素材です。

フルダル糸を使用することにより、光沢をおさえてマットな表情にしています。

淡色でも透けにくい絶妙な肉感で非常に使いやすい素材です。

手洗い可能で、シワになりにくいのが特徴です。

【デザイン・コーディネートポイント】

ドロップショルダーラインで肩のラインを優しくし、袖口はタックフリルで華やかなデザインになっています。

共布のリボンをポイントに付けました。

丈は裾をアウトで着用出来るように短めに設定しています。

女性用ladies‘はこちらにまとめてみました。

↓

#やま_ladies

23区 組曲 3L4L5L アリスバーリー トゥービーシック トッカ TOCCA ローズティアラ15

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

