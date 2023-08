圧巻の風景画 芸術 可愛すぎるワンちゃん 90's vintage LAUREN RALPH LAUREN ラルフローレン 犬ぞり柄 ハーフジップ プルオーバー ニット パーカー セーター P/S です。

90's vintage

LAUREN RALPH LAUREN

SIZE P/S

HAND KNIT

レア度★★★★★

今回の出品アイテムは90's vintage、ラルフローレンの犬ぞり柄、風景画デザイン、ニットパーカーです。

職人の手によって丁寧に編み込まれた大胆な犬ぞり柄、鮮やかな木々や山々、空等の風景画が目を惹く、非常に可愛らしくも素敵な1枚です。

背面の湖畔には反射して写り込む木々のデザインやログハウス、降り積もる雪、爽やかな空等、洋服をまるでキャンバスに見立てた絵画の様なアーティスティックなアイテムです。

前面のそりを懸命に引くワンちゃん達とは対照的に背面のワンちゃんだけはくつろいでいる、思わず微笑ましくなる様なデザインも◎です。

デザインや洋服作りのできない素人の当方でも感じ取れる異次元のデザインセンスは、流石世界的名門ラルフローレンといったところでしょう。

ちなみにハンドニットは暖かさとデザインの伝統性を忠実に守る職人が手編みで作成する為、生産数が限られ非常に希少なハンドメイド品となります。

ローレンは元々レディースラインですが、サイズが合えばユニセックスでご使用頂けます。

女性の方は勿論、お子さんに着せて頂いても可愛いと思います。

圧巻の風景画がコーディネートを彩ってくれる非常に素敵な1枚です。

ラルフローレンカントリー、ポロカントリー、RRL、CHAPS等がお好きな方、コレクションやディスプレイ用にもオススメです。

肩幅約40cm.身幅約51cm.袖丈約56.5cm.着丈約60cmです。

HAND KNITアイテムの為、毛玉毛羽立ちや糸の飛び出し等はありますが、この年代のvintageアイテムとしては状態良好でまだまだご使用頂けます。

※あくまでも20年以上前のvintageアイテムの為、神経質な方は絶対にご購入をお控え下さい。

この機会に圧巻の風景画、90's vintage、ラルフローレンの犬ぞり柄、ニットパーカーを是非いかがでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

