⚠️値下げ不可

特徴

・世界一強度のあるコーデュラを使った大人のキャップ

・ハリ・コシのある生地感

・文字「Don't take off」=『脱がさないでね』(2023年限定バージョン)

・文字のカラーを「ダークグレー」に設定することで落ち着いた印象

・コットンとナイロンを混合で「丈夫さ」「吸水性」

・"帽子の形が崩れないよう"に芯を入れて形成

・サイズ調節可能

〇こんな方におすすめ

・キャップを被りたいけどシンプルが良い

・型崩れしにくいキャップが欲しい

・アウトドアやお出かけ時

・マウンテンパーカーなどとの相性○

香川の帽子専門工場で制作

■Size

フリー「55㎝〜63㎝」(調節可能)

■素材

コットン 53%

ナイロン(コーデュラ)47%

■生産国

日本

※プロフィールご確認の上、よろしくお願いいたします。

たくぞー

タクゾー

マウンテンライトジャケット

バルトロ

RalphLauren ラルフローレン

Champion チャンピオン リバースウィーブ

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS ロンハーマン

ホーセンブース

ジャーナルスタンダード UNIQLO GU

OAMC VUITTON GUCCI マルジェラ スティーブアラン MB

THE NORTH FACE ノースフェイス

PATAGONIA パタゴニア

ARC'TERYX アークテリクス

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド WTAPS

SOPH ソフ Stussy ステューシー

XLARGE DEUS BEAMS

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

