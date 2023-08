Microsoft Xbox One X 中古品となります。

主観ですが、年数の割には綺麗な状態だと感じます。

付属品

本体

コントローラー

HDMIケーブル(純正ではないかもしれません)

電源コード

ソフト5本(すべて動作確認済)

※本体外装箱のGEARS類は、ありません。コードもありません。

写真にあるものが全てです。

写真をご確認いただき、ご納得いただける方、

中古品ですのでご理解いただける方よろしくお願い致します。

梱包材はリサイクル品を使用する場合がございます。

よろしくお願いいたします。

エックスボックス

なぁー様専用

X BOX ONE

xbox one

エックスボックス ワン

商品の情報 ブランド エックスボックスワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

