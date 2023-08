AIR JORDAN 1 LOW "MOCHA BROWN" DC6991-200 (ライトチョコレート/クリムゾンブリス/ブラック/セイル)

ブランド:NIKE Jordan エア ジョーダン 1

性別:メンズ

色:ホワイト系 ブラウン系

カット:ローカット

着脱タイプ:紐、シューレース

箱、黒タグ、シューレース付き

昨年の夏にスニダンで購入しました。

サイズは26.5cmなります。

着用回数は2,3回です。

付属品のピンクシューレースもついてます

合わせやすくかわいい色なのでおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AIR JORDAN 1 LOW "MOCHA BROWN" DC6991-200 (ライトチョコレート/クリムゾンブリス/ブラック/セイル)ブランド:NIKE Jordan エア ジョーダン 1性別:メンズ色:ホワイト系 ブラウン系カット:ローカット着脱タイプ:紐、シューレース箱、黒タグ、シューレース付き昨年の夏にスニダンで購入しました。サイズは26.5cmなります。着用回数は2,3回です。付属品のピンクシューレースもついてます合わせやすくかわいい色なのでおすすめです。NIKE AJI low high dunk airmax ジョーダン

