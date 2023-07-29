高質 光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　フェイクグリーン　フェニックス1.8 植物/観葉植物

#太郎在庫確認一覧

lepanthes acutissima レア エクアドル中型レパンテス 原種

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シロ 様専用 モッコウバラ

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30-1 斑入りモンステライエロー・タイコンステレーション YellowMon



コウモリラン(willinckii Cloud Series)大きめサイズ

フラワー、フラワーアレンジメント、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️

光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン サカキタワー158



o アグラオネマ ディープフォレスト

採寸は写真のままです‼️

アガベ チタノタ ホワイトアイス

高さ 180センチ

❤️専用❤️★134メルカリ便✨❤️ラブリーローズ錦❤️3頭斑入❤️セール❤️群生抜き苗♪

幅 95センチ

超超絶希少‼️ モンステラ ボルシギアナ フルミント



アガベ チタノタ スナグルトゥース 大きめ 鉢ごと発送 暴牙 US株 オテロイ

⚠️光の楽園の商品です。

南アフリカ現地株‼️植え付け一年安定株‼️オトンナカカリオイデス 特選中の特選株20

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⚠️転売屋は63800円。ぼったくりにご注意を‼️

アップルバナナ苗150cm程度 3本セット



新商品高級苗♡Vivienne（ヴィヴィアン）♡韓国苗♡多肉植物♡

光触媒の造花は悪い気を浄化してくれるらしいです。（太陽すす光・蛍光灯・可視光など)が当たると、下記の効果があります。

専用ページです週 末特売 アガベ パ リー トランカータ オリザバ 子株。。

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アガベ パリー トランカータ 覆輪斑 抜き苗

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防汚・防カビ・抗菌抗ウイルス(インフルエンザなど)・花粉シックハウス(ホルムアルデヒド)沢山置いて生活臭の浄化にどうぞ。

アガベ・笹の雪・氷山

効果は半永久的に持続しますがホコリは、たまにハラってください。

ベトナム 野菜 ハーブ ラウゴット苗２０ポットセット



○ モンステラ ボルシギアナ 斑入り ホワイトタイガー ハーフムーン 茎



120▫️コロラータ 堀川カクタスガーデン▫️札付き カット苗 多肉



※目玉商品❗️【蘇鉄麒麟 ユーフォルビア パイナップルコーン 50本セット❗️】



斑入り クワズイモ



多肉植物 ハオルチア 網紋コレクタ錦 美苗10cm鉢



ホーリンぜ✕ケッセルリンギアナ♥️子株付き✨



マンゴー接木苗 アンダーソン



オペルクリカリア・パキプス ベアルート株



yoda様専用④ ブラヘアアルマータ 7号 希少種



鉢のまま 美形大株 アガベ チタノタ スペード 黒桃



ユーフォルビア オベサ 10株セット 3



多肉 エレガンス 2つ

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①Bucephalandra sp.Brownie ghost 2011



パキポディウムグラキリス 美しい二頭 将来有望美形 発根済み！



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発根済 ボステリアネグレクタ



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アグラオネマ カーティシー 特選個体



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週末限定最終値下げ‼︎井藤昌志 シェーカーボックス 草木染め リムボックス



No.284 "デカリー" × incomplete pot セメント鉢



鶴 置物 1羽ずつ販売中ですがご相談によりセット購入も可能(3羽) 開運



無花果 ✳︎ イチジク ✳︎ セレスト 大苗 無農薬 tsdmb7



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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