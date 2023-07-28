人気の新作 トートバッグ グッチ シマレザー 内側総柄 チェーン ロゴプレート トートバッグ

ご覧いただきありがとうございます。

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ご質問がなければ即購入歓迎です☺︎

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レザーのトートバッグです。

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◾️サイズ

JIMMYCHOO ジミーチュウ トートバッグ ゾディアック フリンジチャーム

マチ 約14センチ

【残り1点】ジャンニキャリーニ、マルチェラ

横 約30センチ

美品 エルベシャプリエ ＭＬ パンサーブラン 1028F ショルダー トート

高さ 約23センチ

HERMES エルメス アメダバ ハンドバッグ カゴバッグ

開口部 約40センチ

送料込 HERMES エルメス サックドパンサージュ

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

WANT LES ESSENTIELS レザートートバッグネイビー



laurence & chico デニムパールチェーントート♡

◾️状態

ゲンテン フィッカーレ トートバッグ

裏側に多少のヨレなど使用感は感じられますが、使用にあたっての支障はございませんのでこれからもご愛用頂けると思います。

BAOBAO バオバオ イッセイミヤケ バッグ トートバッグ



本革Les sacs Adam 1980★トートバック★ショルダーバッグ

◾️カラー

FURLA/フルラ バッグ トートバッグ SALLYS ピンク 新品未使用品

ピンク レッド 赤

新品未使用 ピコタンロックMM 22 ノワール トリヨン 最新刻印B



コーチバッグ CA102 ウィロウ トート 24 レインボー ショルダーバッグ

◾️素材

LOUIS VUITTON ヴェルニ ウィルシャーMM トートバッグ

レザー 革

トリーバーチ レザー トートバッグ



MICHAELKORS MIRELLA NS トート ラージ パウダーブラッシュ

数年前グアムで正規品として購入しました。

マミ様専用 ジミーチュウ ラフィア2ウェイバッグ

ご安心ください。

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購入時に付いていた袋もお付けします。

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当時は8万円程で購入致しました。

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グッチ 2WAYショルダーバッグ トートバッグ レザー ロゴ型押

GG柄がシマレザーとして全面にあしらわれており高級感に満ち溢れて、ファッションのアクセントとなるバックです。

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PRADA レザートート肩掛けバッグ

機能面でも長財布、ペットボトル、タオル、化粧品類すべて収納可能です。

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普段使いにもピッタリです。

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お色は人気のカラー、ピンクレッドです。

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シックで上品なカラーですし

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コーディネートにも反映しやすいカラーです。

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自宅保管、中古品にご理解の上、ご購入よろしくお願い致します。

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ご質問ありましたらお気軽にどうぞ♪

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＊ご購入前にプロフィールをご一読ください＊

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