2022最新のスタイル HARSH AND CRUEL スタジャン ジャケット バイク レーサー 黒 L ライダースジャケット

2022 秋冬 新作!!

【ブランド】

HARSH AND CRUEL

ユニフォームエクスペリント

ハーシュ アンド クルーエル

【商品】

SPORTS BIKE RACING JACKET

バイクジャケット

レーシングジャケット

ライダースジャケット

スタジャン ジャケット

ストリート ファッション

ストリート

ヒップホップ

ラッパー

【デザイン】

スポーツ

ライダー

ライダース

バイク

レーシング

【素材】

ポリエステル

レーヨン

PUレザー

【カラー】

ブラック

黒

BLACK

【サイズ】

S:SIZE

(着丈66/胸囲136/肩幅51/袖丈63)

M:SIZE

(着丈68/胸囲140/肩幅52.5/袖丈64.5)

L:SIZE

(着丈70/胸囲144/肩幅54/袖丈66)

XL:SIZE

(着丈72/胸囲148/肩幅55.5/袖丈67.5)

【国内定価】

24,800円

【生地感】

年間を通して長い期間着用して頂けます。

去年のジャケットに比べて、素材の高級感がUP

生地感の良さが格段にスケールアップしました。

本国では AFGK の次にくるストリートブランドとして昨年から注目されていますが、ここにきて製品クオリティーが著しく向上。

一流ストリートファッションブランドへと着実に階段を登っています!

#選りすぐり海外ストリートファッションスタジャン一覧はコチラ

#当店のHarshAndCruel正規品取り扱い一覧はコチラ

他にも

AFGK アフューグッドキッズ

A FEW GOOD KIDS

DONCARE ドンケア

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

MEDM ミスターエンジョイダマネー

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバーモブ

HARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエル

を出品してます

識別コード RB 330090375L

カラー...ブラック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

2022 秋冬 新作!!【ブランド】HARSH AND CRUELハーシュ アンド クルーエル【商品】SPORTS BIKE RACING JACKETバイクジャケットレーシングジャケットライダースジャケットスタジャン ジャケットストリート ファッションストリートヒップホップラッパー【デザイン】スポーツライダーライダースバイクレーシング【素材】 ポリエステルレーヨンPUレザー【カラー】ブラック黒BLACK【サイズ】S:SIZE(着丈66/胸囲136/肩幅51/袖丈63)M:SIZE(着丈68/胸囲140/肩幅52.5/袖丈64.5)L:SIZE(着丈70/胸囲144/肩幅54/袖丈66)XL:SIZE(着丈72/胸囲148/肩幅55.5/袖丈67.5)【国内定価】24,800円【生地感】年間を通して長い期間着用して頂けます。去年のジャケットに比べて、素材の高級感がUP生地感の良さが格段にスケールアップしました。本国では AFGK の次にくるストリートブランドとして昨年から注目されていますが、ここにきて製品クオリティーが著しく向上。一流ストリートファッションブランドへと着実に階段を登っています!#選りすぐり海外ストリートファッションスタジャン一覧はコチラ#当店のHarshAndCruel正規品取り扱い一覧はコチラ他にもAFGK アフューグッドキッズA FEW GOOD KIDSDONCARE ドンケアMAISON EMERALD メゾンエメラルドMEDM ミスターエンジョイダマネーSALUTE サルーテEVAE MOB エバーモブHARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエルを出品してます識別コード RB 330090375Lカラー...ブラック季節感...春、夏、秋、冬

