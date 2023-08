苫米地英人 集大成 オールライフコーチングプログラム CD 全22巻+ジャーナル

定価 138,600円(現在特別価格中、公式にて99,000円)

苫米地英人 集大成 オールライフコーチングプログラム CD 全22巻+ジャーナル

【商品について】(公式より)

脳機能学者、苫米地英人博士の人生万般に渡るコーチングプログラム!!

CD22枚組(1枚は21枚分のMP3にまとめたCD)+ジャーナル付き!(全 57ページ)

”私たちは、親、家族、周囲の人、学校の先生、

そして、テレビなどのメディアを通して、

知らず知らずに思考パターンや先入観を刷りこまれてしまっています。

「これをやってはいけない」

「これをやりなさい」

「こっちのほうがいい」

と言われ続けてきています。

だから、無意識のうちに、

人から言われたものを選択するようになっているのです。

今あなたが

「こうなりたい」

「こんな夢を実現したい」

と思っていることも、実は刷りこまれた願望かもしれません・・・

論理や情動を超えて、本当に心からやりたいと思うことなら、

一生懸命頑張る必要はなく、

モチベーションを上げる必要もありません。

努力せずとも、無意識がゴールに連れて行ってくれるはずです。

ゴールを達成するために必要なものが、

自動的にバンバンあらわれてくるのです。

それは、機能脳科学や認知心理学に裏付けされています。

ということは、最も大切なのはゴールへの努力ではなく、

本当のゴールを設定することです。

どうしたらいいのでしょうか?

それは、思考の抽象度を上げることです。

1つ上の視点を持つことができれば、

刷りこまれた世界の外側に抜け出て、

本当のゴールを設定できるようになります。

・・・

ワクワクしながら、やりたいことをやれば、最上級の生き方ができるようになりませんか?

【商品コンディション】

中古品ですので、BOX、ケースにすれ、きず、いたみ等があります。テキストは未使用ですが、表紙カバー全体にすれ、きず、いたみ等があります。

*BOXに一部、小さなきずがあります。詳しくは画像をご参照くださいませ。

CDの読み込み面に多少のすれ、きずがありますが、視聴には問題ないと思…

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

苫米地英人 集大成 オールライフコーチングプログラム CD 全22巻+ジャーナル定価 138,600円(現在特別価格中、公式にて99,000円)【商品について】(公式より)脳機能学者、苫米地英人博士の人生万般に渡るコーチングプログラム!!CD22枚組(1枚は21枚分のMP3にまとめたCD)+ジャーナル付き!(全 57ページ)”私たちは、親、家族、周囲の人、学校の先生、そして、テレビなどのメディアを通して、知らず知らずに思考パターンや先入観を刷りこまれてしまっています。「これをやってはいけない」「これをやりなさい」「こっちのほうがいい」と言われ続けてきています。だから、無意識のうちに、人から言われたものを選択するようになっているのです。今あなたが「こうなりたい」「こんな夢を実現したい」と思っていることも、実は刷りこまれた願望かもしれません・・・論理や情動を超えて、本当に心からやりたいと思うことなら、一生懸命頑張る必要はなく、モチベーションを上げる必要もありません。努力せずとも、無意識がゴールに連れて行ってくれるはずです。ゴールを達成するために必要なものが、自動的にバンバンあらわれてくるのです。それは、機能脳科学や認知心理学に裏付けされています。ということは、最も大切なのはゴールへの努力ではなく、本当のゴールを設定することです。本当の夢・ゴールを見つけるにはどうしたらいいのでしょうか?それは、思考の抽象度を上げることです。1つ上の視点を持つことができれば、刷りこまれた世界の外側に抜け出て、本当のゴールを設定できるようになります。・・・ワクワクしながら、やりたいことをやれば、最上級の生き方ができるようになりませんか? 【商品コンディション】中古品ですので、BOX、ケースにすれ、きず、いたみ等があります。テキストは未使用ですが、表紙カバー全体にすれ、きず、いたみ等があります。*BOXに一部、小さなきずがあります。詳しくは画像をご参照くださいませ。CDの読み込み面に多少のすれ、きずがありますが、視聴には問題ないと思…

