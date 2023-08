Zippo/ジッポ/ライター/ハーレー/エンブレム/ビンテージ/1999/メタル/USED/良品/箱なし

【220601/開橿】を出品致します。

激レア!!!!!!

【Zippo×HARLEY DAVIDSON/Milwaukee Iron】

オークションでもそうそう出回らない超超超がつく激レアZippoです!

お探しだった方、気になる方ございましたら是非ご検討くださいますようお願い致します。

☆ユニセックスに御愛用して頂ける逸品です!!☆

’1999年’にご縁のある方へ...

☆☆メモリアルZippoをこの機会に是非☆☆

USED/エイジング具合も良好で、最高の一品ですが、

自宅保管のUSED品になりますので、

あまりにも神経質な方はご遠慮下さいませ♪

※画像の通り、ナットの飾りが一つ欠品しております。

長期出張により発送、連絡に遅れが生じる場合がございますので、何卒ご理解の程をよろしくお願い致します。

自己紹介欄にて私事についてのご連絡をさせて頂く場合がございますので必ずご確認下さるよう願います。

※誠に恐れ入りますが、ご連絡頂けない方や、

取引終了(商品の発送/受取)までしっかりと連絡頂けない方は、入札をご遠慮願います。

買いたい時が買い時です♪早いモン勝ちです!!!!!

同時梱包等承りますので、いつでもお気軽にお申しつけ下さい♪

他にもいろいろな楽しいモノを出品しておりますので、宜しければご覧下さいませ♪

0842

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 やや傷や汚れあり

