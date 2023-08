ニューバランスU990TA4です。新品未使用タグ付き、箱付きになります。国内正規取扱店購入、確実正規品です。

U990 V4 TA4

made in usa

26 cm (US 8)

コメント無し、即購入可能です。

M990GL6やM991、M990、M2002RXD、M1500、MR993やgl、nvカラーなど多数出品中ですのでご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

