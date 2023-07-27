今年の新作から定番まで！ stussy old デニムパンツ ストゥーシー USA デニム/ジーンズ

90s USA製 オールドストゥーシー

（週末価格）旧Denime ドゥニーム ZXX 革パッチ 未使用品



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古着ですが目立つダメージはありません。

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ウエスト40

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総丈104cm

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股上後38cm

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

90s USA製 オールドストゥーシー古着ですが目立つダメージはありません。ウエスト40総丈104cm股上前31cm股上後38cm股下76cmその他パンツ ↓↓↓#tt_pants○フォロー割○フォローして下さった方には、表示価格から 1999円以下 →100円引き 2000円〜4999円 →200円引き 5000円〜9999円 →500円引き 10000円以上 →1000円引きさせていただきます。stussyデニムアーカイブ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

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