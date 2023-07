【T-ポイント5倍】 S-style キャラクター・ボーカル・シリーズ02 鏡音リン 水着Ver. コミック/アニメ

[商品名]

超合金魂 GX-103 MFS-3 3式機龍 ゴジラ×メカゴジラ

[商品の状態]

・正規品

・新品、未開封

[梱包]

・商品を気泡緩衝材で包み、ダンボールとの隙間にクラフト紙を詰めて発送。

・輸送ダンボールサイズ(mm)

長さ335、幅185、深さ195。

[発送]

・送料込み(出品者負担)。

・入金確認後、「らくらくメルカリ便」にて2日以内に発送。

・品名は指定のない場合、「模型(電池なし)」と記入。

[その他]

・即購入、入金推奨。

・細かな傷や汚れが付いている場合あり。

商品の情報 ブランド フリーイング 商品の状態 新品、未使用

