BOYS PLANET ボーイズプラネット ボイプラ

へびひめ様専用lesserafim ユンジン トレカ

ファイナル 映画館 CGV

ケイタ 専用

ZEROBASEONE ZB1 ゼベワン ユジン

BTS テテ テヒョン 2nd MUSTER ZIP CODE 17520

サンリオ トレカケース スリーブ 韓国

seventeen HARUコン トレカ コンプリート 131枚 ファイル

マイメロ マイメロディー シナモン シナモロール

IVE ラキドロ ウォニョン WAVE



LOVE YOURSELF 轉

《詳細》

【公式】bts magicshop トレカ ジョングク

・韓国で映画を観に行った日本の方から買いとらせていただいたものです。証明もしていただき本物と確信出来たので購入しました。

BOYNEXTDOOR 1st Single『WHO!』10個【応募券付き】

・サンリオのトレカケースとスリーブは新品未使用です。

ボムギュ ポバトゥ ぬいぐるみ 【即購入可】



StrayKids スキズ IN生 subk リノ トレカ

あくまでも素人による判断なので中古品ということをご理解の上でご検討をお願いします。

seventeen あいのちから 抽選 ラキドロ トレカ ミンギュ



ハルア サイン会 トレカ

《お願い》

aespa スペシャルトレカ ジゼル

・他のサイトでも出品しているため、お手数ですが購入前に一言お願い致します。他のサイトでお取引が成立している商品をメルカリで購入された場合はキャンセル(出品者の都合)させていただきます。

Stray Kids TOP スンミン ハイタッチ券

・バラ売りはしません。

BTS 君に届く トレカ ユンギ suga



BTS シーズングリーティング 2021

《環境》

ATEEZ サン makestar ラキドロ ウサギ(アルバム2枚付き)

・ペットを飼っています。

ボーイズプラネット ジャンハオ

・家族に喫煙者はいません。

ASTRO star light DVD

・ペットがいる部屋とは別の暗室にて保管しています。

Blackpink



少年ファンタジー イラン トレカ 直筆サイン ソパン

《質問》

XG Shooting Star 3rd シングル CD アルバム

・購入の有無に関わらず、こちらの回答に対しては一言ください。

enhypen トレカ まとめ売り セット ニキ 特典

・状態や付属品に関して少しでも気になることがありましたら購入前にお尋ねください。写真の追加は対応します。

黄品源 男配角心聲 他全9曲 カセットテープ

・複数の商品を購入される際にはまとめたものを専用出品しますので連絡してください。

iKON BOBBY ぬいぐるみ

・値下げ交渉の際にはご希望の価格を提示してください。「お値下げ可能でしょうか?」のようなコメントの場合は回答せずコメント削除させていただきます。

BTS memories 2018 BluRay ジョングク トレカ

必ずしもお値下げに対応できるとは限りません。

ヨンジュン 中華 ヨントン トレカ txt

・値下げ交渉されている方がいる場合でも先に購入された方とお取引します。

TREASURE アサヒ ドール ぬいぐるみ 人形

・お取り置きは対応しません。

txt テヒョン ラキドロ



NCT ペンライト ステッカー オーダー チソンくん マーク

《発送・梱包》

BTS 2019年 magicshop マジショ 日本公演 ジョングク トレカ

・トレカはスリーブ、硬貨ケースに入れます。

【1点もの】ジョングク 直筆サイン入り ポラロイド

・チャック付きビニール袋に入れた後に封筒に入れて発送します(10枚目参照)。

KARA ジヨン 韓国 ファンミーティング トレカ トレーディングカード



CRAVITY ユニコン uni-kon トレカ ヒョンジュン

《評価》

Happy Ever After BTS 4th MUSTER Blu-Ray

商品に不具合がある場合は評価前に取引メッセージにて詳細を教えてください。

mamamoo 当選者特典トレカ2



ENHYPEN ヒスン dilemma 公開放送 サノク トレカ

追跡ありで発送した商品の受取が確認された後、48時間以内の評価を望んでいます。難しい場合は一言いただけると助かります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BOYS PLANET ボーイズプラネット ボイプラファイナル 映画館 CGVZEROBASEONE ZB1 ゼベワン ユジンサンリオ トレカケース スリーブ 韓国マイメロ マイメロディー シナモン シナモロール《詳細》・韓国で映画を観に行った日本の方から買いとらせていただいたものです。証明もしていただき本物と確信出来たので購入しました。・サンリオのトレカケースとスリーブは新品未使用です。あくまでも素人による判断なので中古品ということをご理解の上でご検討をお願いします。《お願い》・他のサイトでも出品しているため、お手数ですが購入前に一言お願い致します。他のサイトでお取引が成立している商品をメルカリで購入された場合はキャンセル(出品者の都合)させていただきます。・バラ売りはしません。《環境》・ペットを飼っています。・家族に喫煙者はいません。・ペットがいる部屋とは別の暗室にて保管しています。《質問》・購入の有無に関わらず、こちらの回答に対しては一言ください。・状態や付属品に関して少しでも気になることがありましたら購入前にお尋ねください。写真の追加は対応します。・複数の商品を購入される際にはまとめたものを専用出品しますので連絡してください。・値下げ交渉の際にはご希望の価格を提示してください。「お値下げ可能でしょうか?」のようなコメントの場合は回答せずコメント削除させていただきます。必ずしもお値下げに対応できるとは限りません。・値下げ交渉されている方がいる場合でも先に購入された方とお取引します。・お取り置きは対応しません。《発送・梱包》・トレカはスリーブ、硬貨ケースに入れます。・チャック付きビニール袋に入れた後に封筒に入れて発送します(10枚目参照)。《評価》商品に不具合がある場合は評価前に取引メッセージにて詳細を教えてください。追跡ありで発送した商品の受取が確認された後、48時間以内の評価を望んでいます。難しい場合は一言いただけると助かります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

チャンビン サインnewjeans 新品未開封 ペンライト 2個 セットウォニョン IVE ラキドロ トレカ sony music 匿名発送 公式ENHYPEN トレカ ジョンウォンBTSジン The Astronaut ランダムトレカ・ポスター・ポスカコンプウィンター 5種BT21 たっとんタイガー Sサイズ コンプリートジミン JIMIN FACE ラキドロ ユニバ JPFC 2枚The 2nd ASTROAD STARLIGHT Blu-ray ASTROtreasure マシホ トレカ セット