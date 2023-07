当店の記念日 スイフト 《値下げしました》ミステリーランチ 44L RANCH MYSTERY 登山用品

容量:44L

背面長:48cm~60cm(背面調整可能)

ウエストSサイズ

重量:2,085g

ミステリーランチのスイフトです。

直近ではアルパイン寄りの山行が多く山歩きの頻度が少なくなったため出品しました。

2019年に4万円くらいで購入して年に4〜5回の雪山や夏のアルプス縦走で使用していました。

公表の容量は44リットルですが、フロントの縦ジッパーにもたくさん入るのでおそらく50リットルくらいは入りました。

2人用テント、シュラフ、防寒着、マット、3日分の食料など重量が重い山行でも背面のフィッティングが調整出来るのと腰回りのサポートがリッチなので重いとは感じませんでした。

Y字ジッパーはテント場に着いてザックの奥底にしまったテントを引っ張っりだすのもとても楽でした。

特に風が強いときは中の荷物をひっくり返さずともテントを設営出来るので稜線付近のテント泊ではかなり重宝しました。

またパック正面の縦ポケットはレインウェアなどの行動中によく使う装備の収納に便利でした。

素材も今のミステリーランチ製品に比べて堅牢で擦れによるダメージが殆どないのも特徴です。(その分若干重めですが)

状態は内部のウレタンもベタつきなく、外装もほとんど擦れなどは確認できませんが、使用による細かい傷や止水ジッパーの若干の色褪せなどはあります。

ゴムコードは伸びなどありません。

また、使用には問題ありませんがウエスト部のメッシュに若干ダメージがあるため写真を載せておきます。

冬山の日帰りや夏の2〜3泊の縦走にオススメです。

これから本格的に山に取り組みたい!

今年の夏はテントを背負ってアルプス縦走したい!

という方にオススメです。

登山以外でもウエストベルトが取れるので、ザックひとつで旅行に行きたい!という方にもオススメです。

#ミステリーランチ

#MysteryRanch

#テント泊

道具···ウェア

商品の情報 ブランド ミステリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

