超美品送料無料最新現行型フラッグシップモデルスキューバプロ SCUBAPRO BCD CLASSIC ZERO Gクラシック ゼロG スタビライザーUSサイズ L日本サイズ XLに相当定価 172700円破格で出品中です!!着用目安身長170-180cm体重77-95kgベルトで調整可能ですのである程度の前後は大丈夫だと思います。AIR2に仕様変更可能コメント下さい。CLASSIC ZERO G使用回数5本程度最終使用2023年4月インフレーター分解洗浄整備後未使用出品にあたりタンクレギュレーターに接続し、チェック済み。エア漏れや異常の無い事を確認。使用後の洗浄、塩抜きはかなり気を使い丁寧に行っており、内部もバルブを外し必ず3回以上すすぎ洗いしておりました。かなりの美品だと思いますが、商品性質上の微細な小キズや多少の汚れはご勘弁下さい。すぐにご使用頂ける状態ですが、ご心配な方は必ずオーバーホールしてから自己責任でご使用下さい。画像で良くご確認されてからご購入ください。格安出品の為、返品や苦情はご勘弁下さい。スタビライジング・ジャケットと呼ばれるベストタイプのBCDジャケットです。前方にもエアが入るために水中バランスが取りやすいというのが特徴です。水面での浮力確保にも絶大な威力を発揮します。フィット感、安定性はこれ以上の物はありません。Sプロ最大級の大型のポケット 2ヵ所Dリング 6ヵ所排気バルブ 3か所!ホースや排気バルブが背中側から出ているためエアの抜けが良く、AIR2自体を引っ張りエアを抜く事も出来る優れ物です。スキューバプロ、クレッシー、TUSA、マレス、アクアラング、エイベックス他、様々なレギュレーターに接続可能です。インフレーターホースがAIR2用の場合は交換かアダプターが必要です。別途在庫あります。スキューバープロスクーバプロスクーバープロSプロクラッシック classicスクーバダイビングダイビング機材を色々出品中です!レギュレーター、BCD、ダイブコンピューター、マスク、シュノーケル、フィン、グローブ、ウェットスーツ、ブーツ、ドライスーツ、等各種出品中です!よろしければご覧下さい!

