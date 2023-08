独創的 たまこ様専用　齋藤飛鳥サイン入りチェキ アイドル

ご覧頂きありがとうございます。

乃木坂46齋藤飛鳥さんのサイン入りチェキになります。

ヤングマガジン2017年2・3合併号にてチェキプレゼント企画に応募し当選致しました。

届いてから暗所にて保管しておりました。

あくまで素人保管になりますのでご理解頂ける方のみご検討下さい。

発送の際は個人情報を除いた封筒と当選通知も同封させて頂きます。

#齋藤飛鳥

#乃木坂46

白石麻衣 齋藤飛鳥 秋元真夏 星野みなみ 高山一実 中田花奈 和田まあや 松村沙友理 井上小百合 樋口日奈 生田絵梨花 伊藤純奈 堀未央奈 渡辺みり愛 鈴木絢音 佐々木琴子 北野日奈子 新内眞衣 寺田蘭世 山崎怜奈 与田祐希 山下美月 梅澤美波 阪口珠美 久保史緒里 向井葉月 佐藤楓 岩本蓮加

吉田綾乃クリスティー 大園桃子 伊藤理々杏 中村麗乃 遠藤さくら 賀喜遥香 筒井あやめ 金川紗耶 掛橋沙耶香 田村真佑 早川聖来 矢久保美緒 北川悠理 清宮レイ 柴田柚菜 橋本奈々未 生駒里奈 桜井玲香 若月佑美 深川麻衣 西野七瀬

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

