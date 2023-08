ご覧いただきありがとうございます!

【ブランド】

BY GLAD HAND バイグラッドハンド

17A/W

【サイズ】

XLサイズ

・着丈 75cm

・肩幅 51cm

・身幅 61cm

・袖丈 62cm

※ 素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

全て平置きで採寸しております。

【カラー】

ブラウン

【素材】

ウール 54%

ポリエステル 33%

レーヨン 9%

ナイロン 3%

アクリル 1%

【説明・状態】

GRAD HANDの中でも人気が高いネイティブ柄のコートです。

着用回数は1〜2回程度で美品ですが、中古品の自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。

※素人保管となり、状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。

※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。

中には細かい傷やダメージ等の見落とし等がある場合がございますが、中古品となりますのでご了承ください。

48N1000

415N100

#オールドクロウ

#グラッドハンド

#ギャングスタービル

#ウィアード

#ジェラード

カラー···ブラウン

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グラッドハンド 商品の状態 未使用に近い

