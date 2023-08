ブランド :cote&ciel コートエシエル New Nile ニューナイル デイパック バックパック メンズ レディース

品番 :28915 BLACK

素材 :Obsidian生地(ポリエステル)

サイズ :縦:約表:65cm、背面:47cm

横:約上:45cm、底:30cm

マチ:約6.5cm

持ち手:約13cm

ストラップ:約54-80cm

仕様

開閉:Wファスナー

ポケット:内側×1

対応デバイス:15インチ

※トップにリップストップナイロンフード収納

撥水加工

付属品

保存袋

色 :ブラック

*海外製品の為小さなホツレや汚れやキズはご容赦下さい

*新品 未使用

*海外正規品 本物

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

発送は、佐川急便にて発送予定です。

掲載画像と実商品のカラーが若干異なりまる場合がございます。

#コートエシエル

#リュックレディース

#バックパックレディース

商品の情報 ブランド コートエシエル 商品の状態 新品、未使用

ブランド :cote&ciel コートエシエル New Nile ニューナイル デイパック バックパック メンズ レディース品番 :28915 BLACK 素材 :Obsidian生地(ポリエステル)サイズ :縦:約表:65cm、背面:47cm 横:約上:45cm、底:30cm マチ:約6.5cm 持ち手:約13cm ストラップ:約54-80cm仕様 開閉:Wファスナー ポケット:内側×1 対応デバイス:15インチ ※トップにリップストップナイロンフード収納 撥水加工付属品 保存袋色 :ブラック *海外製品の為小さなホツレや汚れやキズはご容赦下さい*新品 未使用*海外正規品 本物ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。発送は、佐川急便にて発送予定です。掲載画像と実商品のカラーが若干異なりまる場合がございます。#コートエシエル#リュックレディース#バックパックレディース

