数ある商品の中からご覧下さりありがとうございます︎︎☺︎

GANNI ガニー ノースリーブ 膝丈ワンピース ブルー S

プロフィールをご確認の上、ご購入をよろしくお願い致します。

*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*

【FOXY NEW YORK】

気品溢れるティファニーブルーのワンピース。

フォクシーらしいAラインに広がるスカートにアシンメトリーなデザインがアクセントになっています✨

✿アイテム

フォクシー ニューヨーク 半袖 ワンピース 膝丈

フレア Aライン タック プリーツ ストレッチ

ブルー グリーン ミントブルー

✿サイズ

38

実寸(平置き)

肩幅 約37㎝

身幅 約41㎝

袖丈 約17㎝

着丈 約85㎝

素人の採寸ですので、誤差はご容赦ください。

✿生産国

日本

✿状態

着用回数1、2回程度でシミ汚れ等なく綺麗な状態です✨

●自宅保管品のため、お店の商品のような完璧を求める方のご購入はお控え下さい。

●素人検品ですので小さな汚れや傷など見落としがあることがございます。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。

●トラブル防止のため、【専用出品】【お取り置き】はしておりません。

先に購入した方優先となりますので、お値引き交渉成立の際はお早めのご購入をよろしくお願い致します。

●都合上らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便へ変更になる場合がございます。

(事前にご連絡は差し上げませんので、ご了承下さい。)

●翌日〜翌々日までに発送致しますが、土日祝はお休みさせて頂いております。日中は仕事をしているため金曜日にご購入の場合月曜日に発送となります。お急ぎの場合は事前にご連絡頂きましたら対応致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

