【全商品オープニング価格 特別価格】 ヴァンガード　PR効果付きトリガーセット カードファイト!! ヴァンガード

内容

ヴァンガード オルターエゴメサイア sp リンクジョーカー

will+dress season2 ソフィー・ベル 1枚

クロノファングデッキ

￼will+dress season2 廻間ミチル 3枚

夜霧の吸血姫ナイトローゼsp

will+dress season2 桃山ダンジ 1枚

ウィリスタ デッキ 説明欄必読‼︎



ヴァンガード PR効果付きトリガーセット

注意事項

ヴァンガード リリカルモナステリオ アレスティエル デッキ

プレイ用を想定しています。

ヴァンガードかげろう ドラゴニック・オーバーロード デッキ Pスタン

即購入可能

バスティオンデッキ おまけパーツ付き

バラ売り

ヴァンガード引退 デッキまとめ売り (初期、G、Vスタンダード)

ソフィ・ベル 1枚 18888円

グリム様専用パーツ大量！ ヴァンガード ストイケイア ゾルガ マスクス デッキ

廻間ミチル 1枚 19999円

ヴァンガード 騎士王降臨 ブシロード7周年企画 PR サイン 3枚セット

桃山ダンジ 1枚 9999円

天満月の輪舞曲 フェルティローザ FFR フェスティバルコレクション2023



格安 絶版 騎士王降臨 1BOX ②

備考

ヴァンガード/仮面竜奏/SEC/戯弄の降霊術師 ゾルガ・マスクス/1枚

発送は平日に行っております。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

内容will+dress season2 ソフィー・ベル 1枚￼will+dress season2 廻間ミチル 3枚will+dress season2 桃山ダンジ 1枚注意事項プレイ用を想定しています。即購入可能バラ売りソフィ・ベル 1枚 18888円廻間ミチル 1枚 19999円桃山ダンジ 1枚 9999円備考発送は平日に行っております。

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ヴァンガード ブレインウォッシュ・スワラー 4枚 Re RRR