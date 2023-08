カラー BLACK

サイズ 2

肩幅 51cm

身幅 55cm

着丈 65cm

袖丈 63.5cm

商品番号 S03-0102

2回着用

芯までより黒く染め上げた糸を使用。オンスは11で軽いモデルになります。形は、所謂"1st"をモチーフにしていますが、タックがある同型が生まれる前に実はタックのない型も存在したのではないかと言う仮説からCOMOLIが描いたオリジナルのデザイン。

・素人による平置きでの採寸の為、寸法には多少の誤差が生じる場合が御座います。

・仕事の関係で発送までに3.4日、時間を頂く事があると思いますがご理解のある方のみ購入して下さい。

・写真の色味はお客様のご覧になる環境によって、実際の商品とは異なる場合がありますので、少しでも不安を感じる方は購入を、お控え下さい。

ENGINEERED GARMENTS

NEEDLES

AUBERGE

INTERIM

CANTATE

OMAR AFRIDI

OUR LEGACY

sacai

PORTER classic

SUNSEA

AURALEE

A PRESSE

URU TOKYO

CULLNI

SUNSEA

mihara yasuhiro

UNDERCOVER

YOKE

takahiro miyashita the soloist

SUGARHILL

WEWILL

PHIGVEL

KAPTAIN SUNSHINE

STUDIOUS

DAIRIKU

ENSOU.

SEVEN BY SEVEN

STANDARD CALIFORNIA

PHIGVEL

WACKO MARIA

TANAKA NY TYO

OLD JOE

REDDISH BROWN

marka

デニムジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー BLACK

サイズ 2

肩幅 51cm

身幅 55cm

着丈 65cm

袖丈 63.5cm

商品番号 S03-0102

2回着用

芯までより黒く染め上げた糸を使用。オンスは11で軽いモデルになります。形は、所謂"1st"をモチーフにしていますが、タックがある同型が生まれる前に実はタックのない型も存在したのではないかと言う仮説からCOMOLIが描いたオリジナルのデザイン。

・素人による平置きでの採寸の為、寸法には多少の誤差が生じる場合が御座います。

・仕事の関係で発送までに3.4日、時間を頂く事があると思いますがご理解のある方のみ購入して下さい。

・写真の色味はお客様のご覧になる環境によって、実際の商品とは異なる場合がありますので、少しでも不安を感じる方は購入を、お控え下さい。

