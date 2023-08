■商品詳細■

【激レア】リーバイス×スーパーマリオコラボ トラッカージャケット Mサイズ 総柄

[サイズ]

表記サイズ:L

実寸:肩幅58.5cm 着丈70.5cm 袖丈58cm

[詳細情報]

USED加工のデニム素材で襟は撮影画像より明るいオレンジ系のキャンバス地

刺繍デザイン

[状態]

良い状態ですが少し着用感と劣化している感じがあります。

襟裏・襟角に軽い擦れ感程度(画像7)、右袖に淡く色味が出ている感じの色褪せ、左袖の外側上の肘辺り~袖先に色褪せ(画像8)が見受けられます。

後ろ裾辺りも色落ちしている感じですが元からか不明。

袖は状態からして店頭展示での展示劣化かと思われますが不明確です。

加工が施されたデニム地で元の状態が不明確な為に些細な劣化程度はご理解ください。

■注意事項■

値下げ・専用などには対応しません。

出品物は出品者の着用物ではなくサイズ感などのご質問には回答できません。

発送方法はゆうゆうメルカリ便ゆうパック。

メルカリ外で併売している為、購入されても時間差で売約済みの場合はキャンセルさせていただきます。

※購入希望とコメントいただければ商品を確保します。返信・対応が半日程かかる事があります。※

※特に22時~翌01時頃の時間帯は、他で売買契約が成立している可能性がある為、購入は控えてください。※

ご協力をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

