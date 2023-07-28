定番のお歳暮 NIKE ダンクロー レトロQS アルゴン スニーカー

メインカラー···ブルー

supreme×NIKE ダンク 2003 オレンジ

人気モデル···NIKE ダンク

激レアカラー！yeezyboostV2ゼブラ柄！アディダスイージーブースト

スニーカー型···ローカット(Low)

NIKE AIR JORDAN 2 RETRO CHICAGO 27cm



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sneakersで購入しました。

アディダス Y3 BYW ビーボール /adidas Y-3 BYW BBALL

一回着用しました。

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少し履きジワついてます。

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一度防水スプレー使用してます。

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※箱付き

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あくまでも中古品になるので多少の汚れなどきになる方はご遠慮ください。

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商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メインカラー···ブルー人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)sneakersで購入しました。一回着用しました。少し履きジワついてます。一度防水スプレー使用してます。※箱付きあくまでも中古品になるので多少の汚れなどきになる方はご遠慮ください。Supreme シュプリーム STUSSY ステューシー X-LARGE エクストララージ NIKE ナイキ adidas アディダス subware サブウェア RECON リーコン DEVILOCK デビロック HECTIC ヘクティク masterpiece マスターピース ROCSTAR ロックスター NEXUS7 ネクサスセブン BOUNTYHUNTER バウンティハンター billionaireboysclub BBC ビリオネアボーイズクラブ FAT hectic ヘクティク Champion チャンピオン Carhartt カーハート COMME des GARCONS コムデギャルソン Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト NEIBORHOOD ネイバーフッド a bathing ape アベイシングエイプ wtaps ダブルタップス GOOD ENOUGH グットイナフ UNDERCOVER アンダーカバー kaws カウズ フィネス FINEESE エレクトリッ

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