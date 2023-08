ご覧頂き誠にありがとうございます。





















■【商品】■

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

カーディガン

カットソー

長袖シャツ

上質素材

定番デザイン

■【カラー】■

ホワイト

オフホワイト

アイボリー

■【サイズ】■

表記:M

平置き実寸

着丈:77

身幅:62

袖丈:54

肩幅:52

※商品サイズは、実寸にてご確認をお願い致します。

※多少の誤差はご容赦お願い致します。

■【素材】■

ポリエステル

■【コンディション】■

多少の使用感がありますが、比較的良好なコンディションです。

部分的に汚れ等が見受けられます(写真参照)

写真にて生地感と全体の雰囲気をご確認下さい。

※多少の見落としはご容赦お願い致します。









[管理]SH190

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

