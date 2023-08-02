お知らせ ログイン 会員登録 出品
【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング

商品の説明

人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。
スタージュエリー リング 10号

美品　カルティエ　ラニエール　ホワイトゴールド
天然白水晶のリングです。
9号　新品 未使用　Dr Monroe　クロス メッセージ リング プレート

ESTELLE k10 イエローゴールド ダイヤモンド リング　　11号
石サイズ：約22x17x10mm
エステールk18PGダイヤモンドリング
重量：10.9g
k18 WG サファイヤ&ダイヤモンドリング 7.24g
リング：s925
新品 アレキサンドライト ダイヤ リング 0.22ct Pt950
リングサイズ：フリー
カルティエ リング 指輪 ダイヤ 9.5号

ageteアガット。k10silver透かしリング。11号カットルチルクォーツ。
*********************************
vintage Tiffany 13号 ナローリング　ブラックチタン 1837
世界各地のレア天然石を見てね
アンティーク風　ドロップ型ルビー　鎚目リング
⬇︎クリックしてね
カミ様専用　　　ティファニー　ミルグレイン　バンドリング　リング　指輪

★Cartier★ ダムール ウェディングリング Pt950 ペアリング
#Worldstone水晶
NIWAKA 俄 ニワカ Pt950 ダイヤモンド リング プラチナ #7.5

8g 天然無処理　氷種　インカローズ デザイン　リングk18
#Worldstone各種手彫り
k18.アメジスト(チョウ)指輪、No.1105.

K18PGルビーリング
*********************************
クルドパリ　ミディアム

K18 指輪　リング　希少　激安
#天然石
SIENA ROSE /ロゼチナ/JUNERI　　　　#11【お値下げしました】
#パワーストーン
k18 3連リング　ゴージャス
#ネックレス
フェデリング　ギメルリング　13号　シルバー　ヴィンテージリング
#リング
新品同様 カルティエ Ptプラチナ デクラレーションリング#53 新品仕上げ済み
#ピアス

タサキ K18ダイヤモンドリング 18金 ダイヤ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

FernSchBon Flower Ring（White）

ete レイヤードダイヤモンドリング　9号

DIOR ゴールドリング

アレキサンドライト　ダイヤモンド　リング

3C129/ブルガリ/ビーゼロワンリング/指輪/K18WG/750/50/10号
人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然白水晶のリングです。石サイズ：約22x17x10mm重量：10.9gリング：s925 リングサイズ：フリー*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstone水晶#Worldstone各種手彫り*********************************#天然石#パワーストーン#ネックレス#リング#ピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング

6分钟前

【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング

¥20,800 ¥11,648

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

da32e405eda

 1902

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

da32e405eda
【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング 【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング
© www.inba.net, Inc.