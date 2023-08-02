【送料無料キャンペーン?】 ⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g リング

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スタージュエリー リング 10号
美品 カルティエ ラニエール ホワイトゴールド
天然白水晶のリングです。
9号 新品 未使用 Dr Monroe クロス メッセージ リング プレート
ESTELLE k10 イエローゴールド ダイヤモンド リング 11号
石サイズ：約22x17x10mm
エステールk18PGダイヤモンドリング
重量：10.9g
k18 WG サファイヤ&ダイヤモンドリング 7.24g
リング：s925
新品 アレキサンドライト ダイヤ リング 0.22ct Pt950
リングサイズ：フリー
カルティエ リング 指輪 ダイヤ 9.5号
ageteアガット。k10silver透かしリング。11号カットルチルクォーツ。
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vintage Tiffany 13号 ナローリング ブラックチタン 1837
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8g 天然無処理 氷種 インカローズ デザイン リングk18
#Worldstone各種手彫り
k18.アメジスト(チョウ)指輪、No.1105.
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クルドパリ ミディアム
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SIENA ROSE /ロゼチナ/JUNERI #11【お値下げしました】
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k18 3連リング ゴージャス
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フェデリング ギメルリング 13号 シルバー ヴィンテージリング
#リング
新品同様 カルティエ Ptプラチナ デクラレーションリング#53 新品仕上げ済み
#ピアス
タサキ K18ダイヤモンドリング 18金 ダイヤ
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FernSchBon Flower Ring（White）
ete レイヤードダイヤモンドリング 9号
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アレキサンドライト ダイヤモンド リング
3C129/ブルガリ/ビーゼロワンリング/指輪/K18WG/750/50/10号
人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然白水晶のリングです。石サイズ：約22x17x10mm重量：10.9gリング：s925 リングサイズ：フリー*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstone水晶#Worldstone各種手彫り*********************************#天然石#パワーストーン#ネックレス#リング#ピアス
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⭐︎【高級】白水晶 リング s925 10.9g
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da32e405eda
1902
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