輝い ☆西村一夫 ☆「花と人」 銅版画　四ツサイズ　未使用！ 版画

セピア色の世界が、優しさとくつろぎを運んでくれます！

中国木版画 戈 沙(カ サ)／蘇巴汁古城 10／80自筆サイン額装



【かずや様専用】☆超希少☆DOLK【Prayig Girl】額装済

作者：西村 一夫

【額付】奥村土牛「平成の富士」

題名：「 花と人 」（仮題）

#深見東州 #絵画 恕（じょ）#ゼウス

技法：銅版画

Meissen マイセン 四季 ホルスト・ブレッチュナイダー ディスプレイ

エディション：2/30

桜小路ルナ 版画 月に寄りそう乙女の作法

サイン：直筆サイン入り

大場正男 かがやき シルクスクリーン

作品状態: 未使用 1987年の作品。

歌川広重 東海道五拾三次の内【掛川 秋葉山遠望】保永堂版 彫刻中川摺師小野寺

額縁: 新品 箱あり

谷内六郎 版画「初雪のレース」ジークレー 36/300

画サイズ: 約250X195mm

版画 中村好絵 リトグラフ 朝のささやき 逸品 箱入 J191

額サイズ: 約445X370mm

原画 市川健治 オリジナル ステンドリップ 3 吉本新喜劇



1985様感謝‼️光の色‼️巨匠 鈴木信太郎「アネモネ」銅版❌リト直筆署名E.A



★版画★伊東深水 木版画 春雨 箱・黄袋入★J139

西村 一夫 略歴

歌菩薩 芹沢銈介 掛軸「極楽からきた」挿絵



小倉遊亀 佳器 リトグラフ

1928年山口県に生まれる香月泰男に師事

トム・エバハート スヌーピー「THE 645 TO BORA」

1967年スクリーン版画の研究を始める

期間限定値下げ井堂雅夫 木版画 東福寺 あやめ

1973年絵画研修のため渡欧

アールビバン mocha 藤飾り 版画

1974年セントラル画廊でスクリーン版画個展

柳沢京子「秋の音」オリジナル版画 百部限定 希少 きりえ アート 美術

1989年絵画研修のため渡欧

天野喜孝 インフィニティー METAL

1992年スクリーン版画個展

オノサトトシノブシルクスクリーン

1996年日蓮宗 円頓寺壁面画制作

木版画 竹久夢二 1924年11月号 婦人クラブ表紙絵 秋のしらべ模写 EC

1997年以降毎年ピクチャーショウで新作発表、雑誌（表紙）などに掲載

真作 リトグラフ ジョアン・ミロ 当時物

2004年東京絵画フェスティバル出品

一圓達夫 木版画 額装

2006年ユネスコ絵葉書に選定

村上隆 Virgil Abloh BRANDED IN TIME 新品未使用

2016年没（享年88歳）

☆西村一夫 ☆「花と人」 銅版画 四ツサイズ 未使用！



田崎広助 富士

以後30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきた息子が初代の意思を継ぎ、

yu nagaba 長場雄 イーブイズ シルクスクリーンプリント

2代目浩太郎に襲名する。

新品 レア madsaki 版画 unititled P6 Rolex 村上隆

初代作品の管理・販売を2代目浩太郎が行う。

大場正男 「しし座」

半年以上前

マッケンジー・ソープ【電信柱】モダンなアート作品 国際的に有名な画家 リトグラフ



OBEY オベイ Shadowplay シルクスクリーン ポスター

種類...銅版画

【額付】坪内好子「BATEAU K.U」【作家直筆サイン】

形式...額縁入り

木板絵ゴッホ自画像 完璧すごい画伯模写 本物のように 肉筆保証 入手困難

主題...人物・肖像

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

セピア色の世界が、優しさとくつろぎを運んでくれます！作者：西村 一夫題名：「 花と人 」（仮題）技法：銅版画エディション：2/30サイン：直筆サイン入り作品状態: 未使用 1987年の作品。額縁: 新品 箱あり 画サイズ: 約250X195mm額サイズ: 約445X370mm西村 一夫 略歴1928年山口県に生まれる香月泰男に師事1967年スクリーン版画の研究を始める1973年絵画研修のため渡欧1974年セントラル画廊でスクリーン版画個展1989年絵画研修のため渡欧1992年スクリーン版画個展1996年日蓮宗 円頓寺壁面画制作1997年以降毎年ピクチャーショウで新作発表、雑誌（表紙）などに掲載2004年東京絵画フェスティバル出品2006年ユネスコ絵葉書に選定2016年没（享年88歳）以後30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきた息子が初代の意思を継ぎ、2代目浩太郎に襲名する。初代作品の管理・販売を2代目浩太郎が行う。半年以上前種類...銅版画形式...額縁入り主題...人物・肖像

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【復刻木版画】『夢二 また陽は昇る』彫摺 松永安生 1995年 限定10／200ティン・シャオ・カン(丁紹光 Ting Shao Kuang) 額装 サイン？ミシュア【ソデックアック】シルクスクリーン エディション 126/300 AP中国木版画 戈 沙(カ サ)／蘇巴汁古城 10／80自筆サイン額装【かずや様専用】☆超希少☆DOLK【Prayig Girl】額装済