【高価値】 ♡うちわ文字 オーダー ページ♡ アイドル

♡再開に伴い現在20%offで作成中♡

◎8.14ページリニューアル!

◎いいね大歓迎!!♡

◎わかりやすいオーダー表

◎通常でも早め【イメージ確定後1日〜3日程で作成】

◎機械で作成

◎過去実績250枚程度

【うちわ文字について】

⭐︎作業は主に機械や手作業で行ってます。

⭐︎完璧をお求めの方や神経質な方は、ご遠慮ください。

⭐︎気泡・小さな傷・多少のズレ・のりのはみ出た部分・折れ跡等裏面の汚れ等がある場合があります。

⭐︎また、用紙を超える大きなものを作る場合はつなぎ合わせて使うことがあります。

⭐︎ひらがな名字/くんの有無につきましては白の艶のカッティングシートを使用しています。

その他要望◎です

⭐︎不備等ありましたら評価前にお願いいたします◎対応いたします。

⭐︎ご購入のタイミングはお任せ致します(お見積り後or完成後どちらでも可)

⭐︎オーダー表に載ってないないご要望(素材・ちょこがけ文字・パーツ)でもオーダー可能な限り可能です。何でもご相談ください◎

⭐︎確認用の画像やサンプル画像は当方の照明がオレンジですので多少暗く見える場合がございます。実際の商品はもう少し鮮明です。

【割引について】

⭐︎オーダにつきましては、10〜25%offセールを随時開催しております。

⭐︎リーピーター様は+5%offしております(お声掛けくださいませ)(最大30%)

⭐︎その他金欠など諸事情により値下げを希望される方はお申し付けください。可能な範囲で対応いたします!

⭐︎その他わからないことあれば聞いてください!◎

【発送について】

⭐︎お急ぎの方につきましてはお見積り後当日または翌日発送です

⭐︎通常の場合も1週間以内の発送となります

⭐︎発送してからの遅れなどについては責任を負いかねます

⭐︎日本郵便(土日は速達のみ配達だそうです)です

⭐︎簡易書留やメルカリ便希望の場合はコメントください

⭐︎包装は、クリアファイルに入れての発送となります。

⭐︎作成させていただいた商品は可能な範囲でサンプルとして使用させていただく場合がございます。

⭐︎送料一律500円となります。(到着予定日が2週間以上の方は無料です)

どうぞよろしくお願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ

