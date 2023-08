お得セット アメリカ製ワイルドシングス　リバーシブルジャケット ダウンジャケット

ワイルドシングス

WILDTHINGS

リバーシブルジャケット

生地 エピックEPIC

中綿 プリマロフトprimaloft

スペックがエクワックスのレベル7と同じです

洗えて軽量なのでこれからの外遊びやキャンプに役立つアイテム

プリマロフトのものはみますが、生地がエピックのものは球数すくないかとおもいます

サイズ表記S

素人採寸になるので参考までに

肩幅48

身幅54

着丈63

着用に問題のあるようなダメージはとくにみうけられません

古着、中古品ということをご理解いただいたうえでご購入ください、また

チェックして欲しい点、ご不明な点などがあれば必ずご購入前にお気軽にご質問ください。

ワイルドシングスWILDTHINGSリバーシブルジャケット生地 エピックEPIC中綿 プリマロフトprimaloftスペックがエクワックスのレベル7と同じです洗えて軽量なのでこれからの外遊びやキャンプに役立つアイテムプリマロフトのものはみますが、生地がエピックのものは球数すくないかとおもいますサイズ表記S素人採寸になるので参考までに肩幅48身幅54着丈63着用に問題のあるようなダメージはとくにみうけられません古着、中古品ということをご理解いただいたうえでご購入ください、またチェックして欲しい点、ご不明な点などがあれば必ずご購入前にお気軽にご質問ください。

