本店は 【最終価格】ニトリ　5段チェスト 洋服タンス/押入れ収納

ニトリ

洋ダンス イタリア タロッコ社 象嵌細工入



[67580]ヴィンテージ 5段 チェスト

チェスト 衣類収納 コンパクト たんす タンス

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【美品】ローチェスト タンス IKEA 収納 チェスト 北欧

5段

Tohma HT 75チェスト



【未使用品/天板に初期傷あり】天馬 Fits plus 7段チェスト

【詳細サイズ(約)】

タッパーウェア マルチオーガナイザー 茶色 3段 キャスター付き

1段目(左右同様)：幅33×奥行33.5×高さ14cm

アイリスオーヤマ 6段チェスト

2-4段目：幅70.5×奥行33.5×高さ12cm

ナカタハンガー メンズスーツハンガー5本セット

5段目：幅70.5×奥行33.5×高さ14cm

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色：ダークブラウン

【日本製】ナチュラルカラー|ホワイトオーク無垢材チェスト

主な素材：プリント紙化粧繊維板

お喜びの声多数☆ワードローブシリーズのロッカータンス▼送料無料

サイズ(約)：幅80×奥行39.5×高さ103cm

民芸家具 ライティングビューロー ライティングデスク ドレッサー



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目立つキズ等はありませんが、細かなキズや剥がれはあります。素人検品の為、ご理解の上、検討ください。

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神奈川県平塚市の受け渡し

【M様専用❗️】【ヤマハシステム家具其の2】クローゼット

着払いに変更で11,000円

商品の情報 ブランド ニトリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニトリチェスト 衣類収納 コンパクト たんす タンス5段 【詳細サイズ(約)】 1段目(左右同様)：幅33×奥行33.5×高さ14cm 2-4段目：幅70.5×奥行33.5×高さ12cm 5段目：幅70.5×奥行33.5×高さ14cm色：ダークブラウン主な素材：プリント紙化粧繊維板サイズ(約)：幅80×奥行39.5×高さ103cm目立つキズ等はありませんが、細かなキズや剥がれはあります。素人検品の為、ご理解の上、検討ください。神奈川県平塚市の受け渡し着払いに変更で11,000円

商品の情報 ブランド ニトリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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