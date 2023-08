NANGA × H.A.K.U MOUNTAIN SUPPLY

HK-S103

ハンズフリー ロークロッチスキニーデニム

状態 : 試着のみの未使用品

サイズ : L

ウエスト87cm ヒップ53.5cm わたり31.5cm 股下73.5cm 裾幅16.5cm

前股上33cm 後股上38.5cm

※採寸はサイト引用になります。

材質 : 本体 コットン 93% ポリエステル 4%

ポリウレタン 3%

別布 ポリエステル 93% アラミド 7%

カラー : ストーンウォッシュ

生産国 : 日本

商品説明 : ひときわ目を引く多機能「ハンズフリーゲームポケット」には、NANGAオリジナルの素材【TAKIBI】を採用。

軽くしなやかながら、火の粉がかかっても延焼しにくい「難燃性」という特徴は、アウトドアのみならず日常生活のあらゆるシーンでも安心・気軽に着用頂けます。

H.A.K.U.MOUTAINSUPPLY共通アイコンの「9本芯カラビナループ」はNANGAブランドカラーのレッドバージョン。広範囲の可動域を確保する「3Dクロッチ」ももちろん完備。

シルエットはウエスト周りにゆとりをもたせ、股上少し深め。膝下はピッタリとしたサルエルスキニータイプ。

全体的にピッタリした体形の出るスキニーが苦手な方でもウエスト〜膝までゆとりがあるのではきやすく、膝下はスキニーなのでトップスはボリュームを持たせたアイテムが相性◎。

素材は、ストレッチ素材で世界的に有名な「ISKO社」のストレッチデニムを採用しました。

生デニムの様な鈍い光沢感と重厚な顔つきに相反する抜群のストレッチ性と柔らかさが特徴。

驚きのはき心地、動きやすさを実感出来ます。

NANGA ナンガ

H.A.K.U.MOUTAINSUPPLY

ハク

OUT DOOR アウトドア

CAMP キャンプ

CLIMBING クライミング

登山

難燃

シルエット···スキニー

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

