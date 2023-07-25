【有名人芸能人】 CASIO G-SHOCK GA-1100-1AJF スカイコックピット 腕時計(アナログ)

プレゼントで貰ったものの、使用することなく約2年ほどクローゼットにて保管していました。

ROLEX ロレックス 時計 ゴールド18k懐中時計



G-SHOCK GG-B100-1A3JF マッドマスター ブラック グリーン

定価21000円

ダカージャ様専用セイコー5 SNZH53J1 自動巻き

※商品説明

TISSOT ティソ ヘリテージ デュアルタイム クォーツ

2都市の時刻を同時表示できるデュアルダイアルワールドタイム

腕時計まとめて 21点 ジャンク オメガ セイコー セイコー5 オメガデビル

・ 方位・温度が計測可能なツインセンサー

極美品!シチズン エクシード EBG74-2813 電波ソーラー CITIZEN

・ 針退避機能

Joe Rodeo Pilotダイヤモンド3.15ｃｔ

・ 高輝度なLEDバックライト「スーパーイルミネーター」

GUCCI Gクロノ



正規品 ロンジン ADMIRAL アドミラル ファイブスター AT 自動巻 稼動

ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

■最終値下げ■ROLEX アンティーク時計

樹脂バンド

タグ・ホイヤー フォーミュラ 1 クロノグラフ CAZ101K 美品



【値下☆美品】CASIO G-SHOCK GST-S300G

サイズ（H×W×D）／質量：50.8×52.1×16.6mm／85g

パテック フィリップ PATEK PHILIPPE アクアノート



SBXC093 アストロン セイコー 140周年記念 1400本限定モデル

耐衝撃構造（ショックレジスト）

超人気モデル シチズン アテッサ CB0210-54A

ブラックIP（イオンプレーティング）

BVLGARIエルゴン

無機ガラス（表面形状：球面・曲面）

激レア 完動品 50s vintage ハミルトン ペイサー ロカビリー

ネオブライト

TITONI チトーニ メンズ 腕時計 稼働品 (クォーツ)

20気圧防水

ロレックス【希少】



ROLEX デイトジャスト1603 36mm

針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）

ハミルトン 腕時計 ベンチュラ エルヴィス80 オート



ヴェルサーチ VERSACE Ｖレース メンズ時計

ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示

【ツインクォーツ】セイコー 9941-5050 ローマンダイアル（未OH）



美品 ニューヨーカー 腕時計 自動巻き タイムパーソン 03-23060602

方位計測機能：16方位・方位の角度（0 〜 359°）を計測、方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能

Rwood様専用セイコー 4R35-03J0 プロスペックス 32

温度計測機能（計測範囲：−10 〜 60℃）

＊陽気なおっさん様専用ページ＊



ヴィヴィアン ウエストウッド メンズ 腕時計 VV276CGGD

ストップウオッチ（1/100秒、60分計、スプリット付き）

タイメックス Q TIMEX クオーツ カレンダー ホワイト 腕時計

タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測）

OMEGA オメガ コンステレーション クロノメーター Ref.168.019



[タックス] 腕時計 PLPII クォーツ TS1701A ブラウン

時刻アラーム5本・時報

BAPEX TYPE1 サルマリーナ ゴールド 未使用品

フルオートカレンダー

フリーランサー

12/24時間制表示切替

【シーガルカモメ搭載!!新品】corgeut 複雑機械式多機能ウォッチ⑤金白茶

操作音ON/OFF切替機能

【美品】BURBERRY バーバリー 腕時計 BU1901 シルバー



正規ハミルトン ベンチュラ クロノグラフ 正常稼働品 HAMILTON

LEDバックライト（オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

テッラ チエロ マーレ アヴィアトーレ マークII 中古腕時計 メンズ



CITIZEN Highness シチズン ハイネス 36000 デイデイト

精度：平均月差±15秒

【新品】オメガ×スウォッチ スピードマスター ミッション オン アース

電池寿命:約2年

インビクタ『Specialty 40738』★自動巻き★ケース42mm★



バーバリー BURBERRY BU9009 The City

カラー···ブラック

【ZENITH】Defy Classic 【ゼニス】

バンド···樹脂・シリコンバンド

Paul Smith クロノグラフ 腕時計 デイト 白 オレンジ 本革ベルト

ムーブメント···クォーツ・電池式

1508【箱付き】エンポリオアルマーニ 時計 スクエア

文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 新品、未使用

プレゼントで貰ったものの、使用することなく約2年ほどクローゼットにて保管していました。定価21000円※商品説明2都市の時刻を同時表示できるデュアルダイアルワールドタイム・ 方位・温度が計測可能なツインセンサー・ 針退避機能・ 高輝度なLEDバックライト「スーパーイルミネーター」ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール樹脂バンド サイズ（H×W×D）／質量：50.8×52.1×16.6mm／85g耐衝撃構造（ショックレジスト）ブラックIP（イオンプレーティング）無機ガラス（表面形状：球面・曲面）ネオブライト20気圧防水針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示方位計測機能：16方位・方位の角度（0 〜 359°）を計測、方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能温度計測機能（計測範囲：−10 〜 60℃）ストップウオッチ（1/100秒、60分計、スプリット付き）タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測）時刻アラーム5本・時報フルオートカレンダー12/24時間制表示切替操作音ON/OFF切替機能LEDバックライト（オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）精度：平均月差±15秒電池寿命:約2年カラー···ブラックバンド···樹脂・シリコンバンドムーブメント···クォーツ・電池式文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 新品、未使用

ルイヴィトン タンブール美品 hamilton khaki H644510 ハミルトン カーキSEIKO 腕時計 PROSPEX SOLAR DIVER’S☆BURBERRYペアウォッチ 新品未使用 ハワイDFS 激レア