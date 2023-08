うのにもお得な情報満載！ suga BTS AGUST Tシャツ　Mサイズ　日本限定 D-DAY D アイドル

ご覧いただきありがとうございます⭐︎

stray kids ヒョンジン LEVANTER トレカ

ご購入の際はプロフ必読でお願い致します。

d-day 6.02 ツアー初日

ぴあアリーナにて受け取りました⭐︎

サイズ→M

折りたたみ簡易包装で送らせていただきます!

ご了承の上ご購入ください!

公式のシール添付してあります。ご覧ください。

✴︎連絡無しで配送方法変更の場合もございます。

✴︎素人保管です。神経質な方・完璧美品をお求めの方はご遠慮ください。

✴︎海外製品です。初期不良・初期スレ・傷・ヨレ・凹み

などある場合もございます。

✴︎配送前にお写真撮らせていただいております。

配送中の事故・破損等責任を、おえませんのでご了承の上ご購入を、お願い致します。

✴︎素人検品です。丁寧にしているつもりでも見落としている場合もございます。

✴︎購入後のキャンセル返品は一切受け付けておりません。ご了承いただけた場合のみご購入ください!

✴︎悪い評価が付いている方や取引履歴のない方からのご購入はご遠慮いただく場合があります。

✴︎コメントは、時間が経ちましたら削除いたします。

トラブル防止の為以上の事をご了承いただいた上でご購入くださいませ。

他にもBTSグッズ出品しております♪

よければご覧ください₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎

#bts#jimin#jin#jungkook#suga#rm#jhope#v#taehyung#釜山#釜山コン#限定#live#新聞#雑誌#busan

#yettocome#tinytan#紅茶花伝#限定#当選

#CK #カルバンクライン#ぐく#グクT#グクTシャツ

#仁川#空港#suga#agustd#dday

防弾少年団 ばんたん バンタン BTS

公式 BTS公式 バンタン公式 防弾少年団公式

RM JIN SUGA J-HOPE JIMIN V JUNGKOOK

ラプモン ナムジュン ホソク ジミン ユンギ ジン テテ テヒョン グク ジョングク ジェイホープ ホソク ホビ

人気グループ···BTS

ジャンル···韓流/KPOP

グッズ種類···Tシャツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

