【正規逆輸入品】 ネオンサイン GAMEROOM オリジナル　オーダー　ネオン管 広告用看板 その他

ネオンサインのサイズ：17x14インチ
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Artemide Tolomeo トロメオ ミクロ ファレット 取付ステー欠品
変圧器の入力電圧は100〜240vです。
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屋内での使用のみ（屋外で使用する場合が別途注文が必要です）
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ネオンライトは、店舗の装飾、壁の装飾、バー、カフェ、ショップ、レストラン、アパート、パーティーなどに最適です。
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ネオンサインのサイズ：17x14インチ手作りのインフレータブルガラス管ネオンサインです。LEDのネオンではありません。変圧器の入力電圧は100〜240vです。屋内での使用のみ（屋外で使用する場合が別途注文が必要です）ネオンライトは、店舗の装飾、壁の装飾、バー、カフェ、ショップ、レストラン、アパート、パーティーなどに最適です。ご利用用途に合わせてオーダーメイドも受け付けております。お気軽にお問い合わせください！！ネオンサイン GAME ROOM NEON SIGN ディスプレイ サイン 省エネ バー カフェ 喫茶店 部屋 ホテル ゲーセン クラブ おしゃれ ネオン管 広告用看板 クラブ及び娯楽場所等 インテリア 装飾用 (GAME)