が大特価！ Lサイズ】STUSSY 【新品 × Tシャツ ROSE MARTINE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ステューシーとマーティンローズのコラボTシャツです。

店舗購入品。

ショートスリーブ ピグメントダイTシャツ

素材 : コットン100%

製造国 : グアテマラ

サイズ : L (身幅: 59.7cm / 着丈: 76.2cm / 袖丈: 25.4cm)

タグに表示されている通り、製品染めのTシャツです。

色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。

商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。

らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便、どちらでも可能です。

購入後のメッセージのやり取りでどちらかご希望の方法をお伝えください。

犬や猫などその他動物を飼っていない部屋環境です。

タバコ吸いません。

商品ご覧いただきありがとうございます。

よろしくお願いします。

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

