【当アカウントについて】

出品物は全て希少なvintageアイテムになります。

『キャンペーン』

・フォロー割引 5%

・まとめて割引 10% (合計金額×10%OFF)

※割引併用可能

『アイテム説明』

ローリング・ストーンズの1994年ツアーのバンドtシャツになります。

袖・裾 シングルステッチになります。

『サイズ』

・表記sizeL

・肩幅 約51cm

・袖丈 約17cm

・身幅 約50.5cm

・着丈 約72cm

『カラー』

・ホワイト ブラック 白 黒

『状態』

ヴィンテージアイテムのため、ベロ下に薄汚れがありますが、それ以外は目立った傷や汚れはなどは無く、比較的綺麗な状態です。

『良いお取引の為に』

・プロフィールを必ずご参照お願い致します。

『当商品はこんな方にオススメ』

vintage ヴィンテージ ビンテージ 半袖 骸骨 ガイコツ ホネ ホラー ボーン メタリカ ニルヴァーナ キス kiss METALICA Nirvana VOODOO ROUNGE tour など好きな方にオススメです。

adi

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

