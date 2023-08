煙管 キセル タバコ 煙管入れ たばこ入れ

1064202208210100

傷や汚れございます。タバコ入れの袋の部分の糸が両側切れています。皮の表皮に傷みが多くございます。

煙管の雁首に「文」と刻印がございます。煙管入れには滝、川、木、東屋が描かれており、上塗りは漆や金、銀のようですが、定かではございません。

配送 宅急便コンパクト

このほか、関連商品を多数出品しております。

漆、漆塗り、うるし

工芸、民芸品、置物

タバコ、ライター、灰皿

明治、大正、昭和〜1970年代

箱、ボックス、ケース

全ての商品

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

