【ブランド】

POLO SPORT

チャムス

ポロスポーツ

【カラー】

黒(ブラック)

【サイズ】

L

着丈:78㎝

身幅:74㎝

肩幅:62㎝

袖丈:65㎝

⚠素人採寸の為、多少の誤差はあるかもしれませんので、ご了承くださいm(_ _)m

お手持ちのスマホ、PCによって色味が異なって見える場合がございます。

現物と比較し、濃い薄いなどありましても返品対応は致しかねますので、予めご了承ください。

【状態】

クローゼットにて、長期保管してました。

古着慣れされている方は、特に問題ないかと思いますが、神経質な方のご購入はご遠慮くださいm(_ _)m

【コメント】

圧縮しての発送になります。

気になりましたら、お気軽にご質問ください♪

その他の出品商品

#funkycircus一覧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

