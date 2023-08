お手数おかけしますが、プロフをご確認の上

90s セパルトゥラのヴィンテージTEEです。

状態はフェード、プリントのクラック、小穴、擦れ有。一般的な古着レベルです。

写真にてご確認ください。

貴重な当時物(1993年)です。

肩幅58

身幅61

着丈66.5

袖丈54.5

#sepultura #セパルトゥラ

#メタルT #バンドT #バンT #ロンT

#ヴィンテージTシャツ #ビンテージTシャツ

#jerrylorenzo #ジェリーロレンゾ

#travisscott #トラヴィススコット

#kanyewest #カニエウエスト

#justinbieber #ジャスティンビーバー

#ASAPRocky #エイサップロッキー

metallica メタリカ nirvana ニルバーナ ニルヴァーナ nine inch nails ナインインチネイルズ marilyn manson マリリンマンソン slayer スレイヤー slipknot スリップノット pearl jam パールジャム megadeth メガデス KORN コーン RAMMSTEIN ラムシュタイン MEGADETH メガデス limp bizkit リンプビズキット tool トゥール PANTERA パンテラ SYSTEM OF A DOWN システムオブアダウン MISFITS ミスフィッツ SMASHING PUMPKINS スマッシングパンプキンズ Red Hot Chili Peppers レッドホットチリペッパーズ Alice in Chains アリスインチェインズ Rage Against the Machine レイジアゲインストザマシーン death metal デスメタル grindcore グラインドコア napalm death ナパームデス carcass カーカスvetements ヴェトモン fear of god フィアオブゴッド jerrylorenzo ジェリーロレンゾ travisscott トラヴィススコット

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

