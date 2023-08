ヴィンテージCHANELの総レース

ヴィンテージCHANELの総レースサマーコートです。母親が20年くらい前にフランス旅行の際、購入したものです。春から秋にかけてのコートで着用するととてもかっこいいです。着用回数は少ないのですが、お袖のボタンのココマークが一ヶ所取れていましたのでやや汚れありとしています。8枚目の写真をご確認ください。ちくちくするのが嫌でお素材タグは切ってしまいましたので下記の採寸をご参考にしてください。お素材は恐らくシルクだと思います。身幅:約44㌢着丈:約130 ㌢肩幅:約40㌢付属品はございません。ブランド品のため返品はご遠慮いただいております。カラー···ブラック着丈···ロング柄・デザイン···無地季節感···春、夏他にもHERMES、GIORGIOARMANI等出品しております♪よろしければご覧くださいませ。

