【在庫処分】 kkk様ご購入用 コールマン　アウトドアワゴン 限定色　オリーブ その他

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新品未使用ですが、自宅保管ですのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。未開封品ですので、付属品はすべてあります。フォロワー様500円割引させて頂きます。お値下げ不可※商品ダンボールの上から包装して発送いたします。コールマン アウトドアワゴン 限定色 オリーブ多くの荷物を楽に運べる簡単収束型ワゴン。大型タイヤでスムーズにラクラク移動。 ストッパー付タイヤでさらに使いやすい。両サイドにDリング付きで荷物の固定ができる。 収納カバー付き。使用時サイズ:約106×53×100(h)cm収納時サイズ:約18×40×77(h)cm荷台サイズ:約88×42×31(h)cm重量:約11kg / 耐荷重:約100㎏材質:スチール、他収納カバー付き。キャンプやスポーツ、災害時にも。コールマンColemanアウトドアワゴンオリーブキャンプフェスアウトドア運搬カートキャリーテント2000033445限定値下げ不可21,999円