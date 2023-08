アメリカを代表する、もはや説明不要のブランド"Ralph Lauren"。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アメリカを代表する、もはや説明不要のブランド"Ralph Lauren"。1990年代から2000年代頃の Ralph Lauren キルティングジャケットです。サイズ表記はXL。素材は素材は、シェル polyester 100%。ライニング polyester 100%。フィル polyester100%Made in China。ダブルジップ。状態は,特に目立つ汚れやダメージのないグッドコンディション。着丈 77cm(バック襟付け根から)身幅 66cm(脇下)肩幅 ラグランスリーブ袖丈 54cm(脇下から袖先)多少の誤差はご了承下さい。薄手のキルティングですので、コートの中に仕込んだりと、多くの着こなしが可能です。お好きな方いかがでしょうか。この機会にぜひご検討ください。 00s 90s 80s 70s 60s 50s 40s 30s used vintage old ヴィンテージ Polo by Ralph Lauren キルティングジャケット ラルフローレン ヴィンテージ カバーオール ワーク 古着 90年代 ミリタリー キルティング

