#まことのスニーカー

ソールフライ × ナイキ エアジョーダン1 ロー 28.5cm 新品



エアジョーダン1 ロウ ブレットトゥ NIKE スニーカー



Nike PG 6 EP What The 26cm

ご覧いただきましてありがとうございます(^^)

NIKE エアフォース1 美品



ballaholic × Asics Unpre Ars Low 25cm

⚠️スタート時23500円から21000円までお値下げしました。

28.5cm ナイキ ダンク ハイ レトロ プレミアム ピーカン セイル



GW値下げ 新品 SALOMON ACS PRO ADVANCED サロモン



ニューバランス 990V4 GREY グレー 27.0cm

⭐️こちらのNIKE

クリスチャンルブタン42ルイス

WMNS AIR JORDAN 6 RETRO

土曜まで 新品 NIKE AIR JORDAN1 KO DX4981-103

極稀品限定完売モデル

Supreme/Nike SB Dunk High 25.0 新品未使用

27.5cmの極上美品です❤︎

UGG CALI SNEAKER LOW 日本未発売カラー



【新品】NIKe Air Force1 Low 07 Patched Up



NIKE AIR max 97 haven clot us10 28cm

最終価格、即購入OK⭕️です。

コモンプロジェクト



【灰/27cm】NBHD×VANS VAULT ERA 95 DX GRAY



On cloud x shift 26.5cm 新品未使用品

゜・*:.。.*.:*・゜.:*

25.5㎝ NIKE DUNK LOW レトロ ナイキ ダンク ロー



NIKE ナイキ SB ダンク HIGH プレミアム 27.5cm

◆品番 DH9696-100

tods ヌバックスニーカー サイズ6

サイズ 27.5cm

アンダアーマー CURRY 10 NL

カラー WHITE/BARELY ROSE-

【値下げ交渉OK】 防水シート使いスニーカー 30cm

SAIL-METALLIC GOLD

NIKE ダンクハイ アイオワ 新品

・発売日 2021年07月01日

ニューバランス990v5 グレー サイズ40.5



直営店限定 New Balance M1530SE 英国製 30周年記念



VANS オールドスクール スカル柄 ハードコア サイコビリー パンク

⭐状態⭐

クラークスオリジナル

外で2回着用し、

【値下げ】DC Shoe×BUTTER GOODS

その後ソール洗浄し木製のシューキーパーを中に入れ更に本体をラップで巻いて保管し、

NEW BALANCE M1906R K 27.5cm

ソールの加水分解等は見受けられず、気になる様なソールの減りや大きな傷や汚れのない極めて状態の良い商品です❤︎

アシックスタイガー ゲルマイ 白赤青



ナイキ AIR JORDAN 3 エアジョーダン



27cm NIKE x Fragment x sacai / LDWaffle

⚠️ 商品は大変綺麗で状態の良いお品ですが、あくまで中古品ではあるので、新品をお求めの方はお控え下さい。

NIKE ターミネーターハイ ブラックアンドファントム 27.0



週末セール 本人確認済みアカ 正規品ナイキ エアジョーダン5 "ステルス2.0"

※写真は三枚目からが現物です。

【新品未使用】NIKE ダンク ユニバーシティゴールド UCLA 27.5㎝



NIKE TERMINATOR HI PREMIUM グリーンスネーク【美品】



NEW BALANCE 996 made in USA M996CRB

・付属品:なし

Nike WMNS Dunk Low "Grey/Red" 新品未使用品

(元箱及び、商品を購入した際の納品書(領収証)はございません)

Sup✖️Sup様専用‼️ナイキ AJ1ハイ "ロスト&ファウンド/シカゴ" 美品



Nike SB Dunk"St. Patrick’s Day/Shamrock



イシシ様専用Supreme × Vans Old Skool "Blue"

⭐またサイズは

new balance CM1600EL 28cm

当方甲高で普段はミズノやアシックスだと26.5cmの靴を履いていますが

ニューバランススニーカー

この商品は他のナイキのスニーカーと同様に細みの作りなので27.5cmで丁度良く履けます❤︎

NIKE Cortez 23 SE 77230522-13S



Nike Air Force 1 Low ポップコーン 付属品完備



adidas samba adv 27cm



new balance m2002rxa gore-tex 26.5cm

⭐NIKEより"AIR JORDAN 6に

【未使用品】トッズTOD'S② サイズ10 ブラウン系 レザースニーカー

繊細なカラーブロックが引き立つウィメンズモデルが登場❤︎

adidas Samba Vegan サンバヴィーガン×ディズニーミッキー



CONVERSE CHUCK 70



JOE様専用

⭐ホワイトカラーのアッパーに淡いローズピンクをポイント使いし、上品なカラーブロックを構築✨

NIKE DUNK HIGH " ピカンテレッド " 24cm



サロモン SPEEDCROSS 4 GTX スピードクロス ゴアテックス



NEW BALANCE ニューバランス M991DNB size26cm

⭐アウトソールには透き通るクリア素材と、ホワイト、ローズピンクを巧みに切り替えて配色❤︎

★新品未使用★リーボック インスタポンプ フューリー カンフー パンダ



【24cm】NIKE Air Ship SP "University Gold"



Timberland the apartment Moc STABRIDGE

⭐ボリュームのあるボディーにポイント使いしたローズピンクと金色のチェーンがインパクト抜群の一足です❤︎

ニューバランスM1500 限定12足



常田大希 atmos adidas Originals 26.5 スニーカー



Union LA x Nike Air Jordan 4 Off Noir

⭐️発売以来、新品中古問わず現在も定価以上の高値で取引されている人気希少モデルです❤︎

NIKE DUNK HIGH グッチカラー



Nike SB Dunk Low "Yin Yang"ナイキ SB "イヤン"



希少 ナイキ エアマックス90ムーンランディングスニーカー 月 グレー 26㎝

⭐商品は一足ずつ丁寧にプチプチで包装し、更にそれをまとめてプチプチで包装した物をガムテープで固定し、基本的に支払い完了後、24時間以内スピード発送させていただきます❗

aj1 retro high og "obsibian"



アシックス グライドノヴァff asics GLIDE NOVA FF



しょー様専用new balanceスニーカー M2002RHO 27.0cm

是非ご検討下さい(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

#まことのスニーカーご覧いただきましてありがとうございます(^^)⚠️スタート時23500円から21000円までお値下げしました。⭐️こちらのNIKE WMNS AIR JORDAN 6 RETRO 極稀品限定完売モデル 27.5cmの極上美品です❤︎ 最終価格、即購入OK⭕️です。゜・*:.。.*.:*・゜.:*◆品番 DH9696-100 サイズ 27.5cm カラー WHITE/BARELY ROSE- SAIL-METALLIC GOLD ・発売日 2021年07月01日 ⭐状態⭐外で2回着用し、その後ソール洗浄し木製のシューキーパーを中に入れ更に本体をラップで巻いて保管し、ソールの加水分解等は見受けられず、気になる様なソールの減りや大きな傷や汚れのない極めて状態の良い商品です❤︎⚠️ 商品は大変綺麗で状態の良いお品ですが、あくまで中古品ではあるので、新品をお求めの方はお控え下さい。※写真は三枚目からが現物です。・付属品:なし(元箱及び、商品を購入した際の納品書(領収証)はございません)⭐またサイズは当方甲高で普段はミズノやアシックスだと26.5cmの靴を履いていますがこの商品は他のナイキのスニーカーと同様に細みの作りなので27.5cmで丁度良く履けます❤︎⭐NIKEより"AIR JORDAN 6に繊細なカラーブロックが引き立つウィメンズモデルが登場❤︎⭐ホワイトカラーのアッパーに淡いローズピンクをポイント使いし、上品なカラーブロックを構築✨⭐アウトソールには透き通るクリア素材と、ホワイト、ローズピンクを巧みに切り替えて配色❤︎⭐ボリュームのあるボディーにポイント使いしたローズピンクと金色のチェーンがインパクト抜群の一足です❤︎⭐️発売以来、新品中古問わず現在も定価以上の高値で取引されている人気希少モデルです❤︎⭐商品は一足ずつ丁寧にプチプチで包装し、更にそれをまとめてプチプチで包装した物をガムテープで固定し、基本的に支払い完了後、24時間以内スピード発送させていただきます❗是非ご検討下さい(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

Air Jordan 6 Retro Gatorade エアジョーダン6Nike エアモナーク ホワイト 24.5cmadidas ライバルリー low atomosNIKE SB DUNK HIGH PRO ISO "SAIL" 28cmジェネラルリサーチ エアフォース1型 サイズ8kith nike air force 1 low tokyo 26.5最終値下げ Off-White × Nike BlazerLow美品 NIKE Air Force 1 エア フォース 1 厚底スニーカーエアジョーダン11レトロ ブレッド ブラック/トゥルーレッドリーボック ポンプフューリー OG トリコロール 新品未使用27センチ