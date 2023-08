好きに metal robot魂 紅蓮 聖天八極式 ランスロット アルビオン 蜃気楼 コミック/アニメ

コードギアス 叛逆のルルーシュ

metal robot魂

・紅蓮 聖天八極式

・ランスロット アルビオン

・蜃気楼

上記3点セットです。

セット販売の価格の為、バラ売りはご遠慮下さい。

購入後、状態確認の為一度開封して、暗所にて保管しておりました。

紅蓮とランスロットは欠品や破損はありませんが、蜃気楼の絶対守護領域のジョイントパーツの内1つ欠品、2つ破損してております。

詳しくは写真5枚目をご覧下さい。

また、他の商品とまとめ買いして頂ければ、気持ち程度ですがお安くさせていただきます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

