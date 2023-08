【ラッピング不可】 藍染 木綿 シャツワンピース ロングワンピース

以前青山にあった着物屋さんで購入した藍染のワンピースです。3万6000円でした。かなり濃い藍染で、2枚同じものを購入したのですが、もう1枚をよく着用し洗濯もしたのですがいい感じに色落ちしてあたりもいい感じに出ました。こちらは2回ほど羽織っただけなので、ほぼ色落ちはなく褪色もないです。節感があり、背中に1箇所飛び出しみたくなってるとこありますが気にならないかなと思います。

以前青山にあった着物屋さんで購入した藍染のワンピースです。3万6000円でした。かなり濃い藍染で、2枚同じものを購入したのですが、もう1枚をよく着用し洗濯もしたのですがいい感じに色落ちしてあたりもいい感じに出ました。こちらは2回ほど羽織っただけなので、ほぼ色落ちはなく褪色もないです。節感があり、背中に1箇所飛び出しみたくなってるとこありますが気にならないかなと思います。コートのように羽織ったり、1枚で着たりいろいろ楽しめると思います。フリーサイズですがゆったりしているので体型隠しにもなります。色味は1枚目が近いです。着丈 約107肩幅 約47身幅 約61袖丈 約50※素人採寸なので多少違うと思います袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

