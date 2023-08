Descendant ディセンダント LANCE COTTON STRIPE LS SHIRT コットン ストライプ 長袖 シャツです。

シーズン:22SS

定価:24200円

型番:221BRDS-SHM10

素材:Cotton 100%

生産国:MADE IN JAPAN

サイズ:3 着丈83、身幅64、肩幅58、袖丈58cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)

オーガニックコットン製のワッシャー仕立てのストライプシャツ。

スタンダードフィットのシルエットに、ショートポイントカラー、プラケットフロント、ガントレットボタン留めの剣ボロ、センターボックスプリーツ付き。

左胸にCACHALOTの刺繍ロゴ入り。

シルエットもとても綺麗です。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。

状態は試着のみの新品同様品です。

袋付き。

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。

・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。

・当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディセンダント 商品の状態 未使用に近い

