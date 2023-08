ご観覧頂き誠にありがとうございます!

【商品名】 新品 未使用 PUMA MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM EVO SPEED シューズ 靴 レザー 白 緑 黒 プーマ メルセデス ベンツ 27.5㎝ フォーミュラ ペトロナス エーエムジー ドライビング

【サイズ(平置き)】

表記サイズ 27.5㎝

素人採寸の為、多少の誤差はご了承願います。

【商品詳細】 タグと箱はございませんが新品未使用品です。すっきりと洗練されたシルエット、メルセデスAMGペトロナスのブランディングロゴを使用した目を引くモデルで、とてもかっこいいです。

・フォロワー様は全品10%OFF!

・ コメント無し、即購入、大歓迎です。

・ 送料無料 です。

・ペット、喫煙者いてません。

・出品〜発送に関する詳細も記載しておりますのでプロフィールもご覧下さい。

3378

メインカラー···ホワイト グリーン ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

