【ブランド】

Kate spade NEW YORK

ケイトスペードニューヨーク

【商品名】

kate spade NEW YORK ボタニカル柄ワンピース レース 2

【ポイント】

張り感のあるコットン素材の黒地にはボタニカルプリント、胸元、スカートの裾には黒レースが施されたシャツワンピースです。

ほどよくボリュームもあり、クラシカルなスタイルで華やかで上品さもある一枚です。

【カラー・サイズ(平置き実寸)】

・表記サイズ 2

・総丈:実寸91㎝

・肩幅:実寸38㎝

・身幅:実寸45㎝

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

素材 綿100%

【状態】

・Bランク

Sランク:新品未使用、使用感の少ない極美品

Aランク:目立つ汚れなど無い美品

Bランク:多少の汚れ等などあるが着用や使用に問題がない商品

Cランク:目立つ汚れ、ダメージがある

※あくまで主観になりますので詳しくは写真をご覧ください。

【その他、注意事項】

◎撮影用小物類は付属しません

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

