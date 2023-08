ご覧頂き、ありがとうございます。

ヨーコチャンのバルーンワンピースです。

高級感あるツイード素材で上品なワンピースです。

上半身はタイトながら、

スカート部分はふんわりしているヨーコチャンらしく、着用するだけで綺麗なシルエットにしてくれるお品です。

◇アイテム

YOKO CHAN ヨーコチャン ワンピース バルーンワンピース フレンチスリーブ キャップスリーブ バルーン 膝丈 ひざ丈 ツイード ミックスツイード 白 ホワイト 青 ブルー 38 M

◇サイズ

表記 38( M 相当)

肩幅38cm

身幅41cm

袖丈10cm

ウエスト70cm(35×2)

着丈90cm

平置きサイズ計測です。誤差はお許しください。

◇状態

中古のお品ではありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態です。

◇カラー

白 ホワイト

青 ブルー

◇機能性

バッグファスナー

◇素材

コットン 他

◇配送

防水対策をした上での簡易包装で発送致します。

⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きませ ん。

発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。

出来る限り、丁寧、迅速にご対応させて頂きます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

その他、アパレルや小物も多数出品しております。

→#ななののレディースアパレル

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

230130-87901-3

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨーコチャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます。ヨーコチャンのバルーンワンピースです。高級感あるツイード素材で上品なワンピースです。上半身はタイトながら、スカート部分はふんわりしているヨーコチャンらしく、着用するだけで綺麗なシルエットにしてくれるお品です。◇アイテムYOKO CHAN ヨーコチャン ワンピース バルーンワンピース フレンチスリーブ キャップスリーブ バルーン 膝丈 ひざ丈 ツイード ミックスツイード 白 ホワイト 青 ブルー 38 M◇サイズ表記 38( M 相当)肩幅38cm身幅41cm袖丈10cmウエスト70cm(35×2)着丈90cm平置きサイズ計測です。誤差はお許しください。◇状態中古のお品ではありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態です。◇カラー白 ホワイト青 ブルー◇機能性バッグファスナー◇素材コットン 他◇配送防水対策をした上での簡易包装で発送致します。⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きませ ん。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。出来る限り、丁寧、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。その他、アパレルや小物も多数出品しております。→#ななののレディースアパレルご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ 230130-87901-3

